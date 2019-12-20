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Украинский кабмин запретил работу казино и лотерей в стране

Ян Брацкий
15:58 20.12.2019
Контроль за исполнением решения правительства страны возложен на силы Национальной полиции и сотрудников Фискальной службы.
Украинский кабмин запретил работу казино и лотерей в стране
© Фото: Pixabay

На Украине закрываются все игорные заведения. Об этом сообщил министр внутренних дел страны Арсен Аваков в ходе селекторного совещания, сославшись на соответствующее постановление правительства.

Документ, по словам Авакова, уже вступил в законную силу и требует немедленного исполнения. Контроль за этим министр возложил на силы Национальной полиции и сотрудников Фискальной службы.

«Постановление кабмина нам диктует, что все игровые клубы, лотереи и игральные заведения должны быть закрыты. Требую от нацполиции до 16 часов (17:00 мск) 20 декабря, в соответствии с постановлением правительства, прекратить функционирование игорных заведений», - цитирует ТАСС заявление Авакова.

Ограничительные меры кабмина в полной мере распространяются и на предпринимателей, которые занимаются распространением лотерей, напомнил глава украинского МВД.

Сфера азартных игр будет регулироваться специальным законом, рассмотрением которого занимаются депутаты Верховной рады, которые позже одобрят его с необходимыми поправками, заявил Аваков.

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