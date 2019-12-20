СМИ: частью соглашения по газу с Украиной может стать выплата «Газпромом» $3 млрд

Одним из условий пакетного соглашения по газу между Россией и Украиной может стать выплата «Газпромом» примерно $3 млрд украинской стороне по решению Стокгольмского арбитража, передает ТАСС.

Сообщается, что продолжение переговоров по всему комплексу вопросов намечено на сегодня, 20 декабря, в Минске.

Накануне Россия, Украина и Еврокомиссия смогли прийти к принципиальному соглашению по газовому вопросу. Сообщалось, что по итогам договоренностей будет разработан проект будущего соглашения. Детали проекта не разглашались, но стороны смогли обсудить конкретные объемы транзита российского газа через Украину, а также сроки будущего контракта.

На большой пресс-конференции, которая прошла 19 декабря в Москве, Владимир Путин заявил, что Россия будет стремиться к заключению соглашения по транзиту газа с Украиной. Он уточнил, что условия соглашения должны быть взаимоприемлемыми.