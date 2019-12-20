Актер Лев Прыгунов рассказал, как получил американскую визу благодаря Майку Тайсону

Российский актер Лев Прыгунов рассказал в интервью «Звезде» о знакомстве с Майком Тайсоном. В 1988 году Прыгунов снимался в популярном американском сериале «Староста класса» вместе с женой боксера Робин Гивенс.

«Я снимался тогда в очень популярном в Америке сериале, который назывался Head of the Class. И там была одна красотка: громадные глаза, фантастическая фигура. Ее звали Робин Гивенс. И она была женой Майка Тайсона. Мы снимали эту картину в гостинице "Украина". Я ничего про Майка Тайсона тогда не знал. Это был 1988-й год. Ему было тогда 23 года», - поделился воспоминаниями актер в программе «Десять фотографий с Ариной Шараповой».

Прыгунов разговорился с Тайсоном в перерыве между съемками. Тогда еще совсем молодой боксер произвел на советского актера хорошее впечатление.

«Времени было очень много свободного и у него, и у меня. И мы сидели, болтали с ним. Прелестный, чистый, замечательный, трогательный человек. Его интересовало в России все», - рассказал актер.

Майк Тайсон прожил в браке с Робин Гивенс всего несколько месяцев. При разводе актриса отсудила у боксера 44 миллиона долларов.

«Самое смешное - то, как она отсудила эти деньги. Она в суде сказала, что зимой в Москве от него убегала голая, босиком, а он за ней вокруг гостиницы гонялся с топором. Это была такая русская картинка для американской пропаганды, еще медведя не хватало», - сыронизировал Прыгунов.

Развод Тайсона и Гивенс, впрочем, однажды помог народному артисту России получить американскую визу.

«Я пришел получать визу в посольство Америки. Мне говорили, что сейчас визы никому не дают. Я простоял там часа два или три. Подхожу, сидит молодой парень. Отдаю документы, он смотрит и спрашивает: "О, Мосфильм?". Я говорю: "Да". - "А у меня товарищ там работал директором на картине", - говорит он. А я ему: "Так я там снимался". И вот он спрашивает: "А что ты можешь сказать про Робин Гивенс?", - вспомнил Прыгунов.

Актер дал нелицеприятную характеристику поведению актрисы, от чего сотрудники посольства и пришли в восторг.

Судьба народного артиста Российской Федерации Льва Прыгунова напоминает фильм с лихо закрученным сюжетом. Он дружил с Иосифом Бродским, присутствовал на первом концерте Владимира Высоцкого, едва не погиб на съемках в Крыму, сам в одиночку растил сына. Советский Джеймс Бонд - так называли его кинокритики. Откровенно о себе Лев Прыгунов расскажет в новом выпуске программы «10 фотографий с Ариной Шараповой». Смотрите 20 декабря в 23:10 на телеканале «Звезда».