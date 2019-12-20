В США провели тестовый запуск космического корабля Starliner с манекеном на борту

В США впервые запустили в космос корабль Starliner. Нештатное его выведение на орбиту произвели с мыса Канаверал во Флориде совместно NASA и Boeing.

Испытательный полет проходит без экипажа, на борту Starliner находится только манекен. Он снабжен специальными датчиками, фиксирующими состояние единственного «пассажира».

Задача корабля - доставить на Международную космическую станцию около 300 килограммов груза, в том числе подарки для космонавтов на Новый год. В случае успешных испытаний Starliner допустят к полетам с астронавтами на борту.