В Краснодаре локализован мощный пожар на складе

Пожар на складе, площадью 200 квадратных метров, в городе Краснодаре локализован. Об этом сообщили в региональном МЧС России.

Ранее сообщалось, что на улице Уральской произошло возгорание склада. Был эвакуирован персонал, спасены 10 человек. По сообщениям паблика «Типичный Краснодар», у здания частично обрушилась крыша.

К месту вызова были направлены подразделения Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона. Угрозы распространения огня на соседние здания не было. В общей сложности в локализации пожара участвовали 14 единиц техники и 40 человек личного состава. Информация о погибших и пострадавших не поступала.