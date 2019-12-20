В Краснодаре локализован мощный пожар на складе
С предприятия был эвакуирован персонал, спасены 10 человек.
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Пожар на складе, площадью 200 квадратных метров, в городе Краснодаре локализован. Об этом сообщили в региональном МЧС России.
Ранее сообщалось, что на улице Уральской произошло возгорание склада. Был эвакуирован персонал, спасены 10 человек. По сообщениям паблика «Типичный Краснодар», у здания частично обрушилась крыша.
К месту вызова были направлены подразделения Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона. Угрозы распространения огня на соседние здания не было. В общей сложности в локализации пожара участвовали 14 единиц техники и 40 человек личного состава. Информация о погибших и пострадавших не поступала.