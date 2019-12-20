Бастрыкин пообещал расследовать дело о перестрелке на Лубянке в кратчайшие сроки

Следствие примет исчерпывающие меры для выяснения причин и обстоятельств инцидента со стрельбой на Большой Лубянке. Об этом заявил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Он выразил соболезнования родным и близким погибшего в результате стрельбы сотрудника ФСБ и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим в перестрелке.

На больничных койках оказались пять человек, включая случайного прохожего, который получил огнестрельное ранение. Сейчас все они находятся в столичных больницах, где им оказывается квалифицированная медицинская помощь.

Накануне вечером, неизвестный начал стрелять в центре Москвы по сотрудникам правоохранительных органов. По тревоге был поднят спецназ, бойцы которого ликвидировали нападавшего.

В настоящее время следователи устанавливают мотивы его действий и выясняют все обстоятельства случившегося.