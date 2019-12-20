В Роскосмосе готовы предоставить астронавтам NASA места на кораблях «Союз»

В Роскосмосе заявили о готовности предоставить астронавтам NASA несколько мест на космических кораблях «Союз МС» для полетов к Международной космической станции. Об этом заявил глава организации Дмитрий Рогозин.

«Мы приняли принципиальное решение предоставить NASA места на наших кораблях для полетов на МКС», - цитирует его слова РИА Новости.

Совместные полеты к станции на кораблях «Союз» должны состояться в конце 2020 года и начале 2021 года. В соответствии с запросом, американской стороне необходимо лишь два места.

Ранее сообщалось, что NASA ведет переговоры с Роскосмосом о приобретении дополнительных мест для доставки экипажа на МКС до возобновления собственных пилотируемых полетов. Соответствующее заявление сделал замглавы программы МКС в американском космическом агентстве Джоел Монтабано.