Орешкин назвал причину блокировки движения по дорожным картам Союзного государства

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин после завершения переговоров глав России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко назвал причину блокировки движения по дорожным картам Союзного государства. По его словам, она заключается сразу в нескольких пунктах.

«По результатам сегодняшних переговоров осталось три группы вопросов, которые блокируют финальные договоренности: это договоренности в нефтяной сфере, договоренности в газовой сфере и договоренности в налоговой сфере», - отметил министр.

В свою очередь, вопросами, соглашение по которым достигнуто, стали сельское хозяйство, связь, таможня и урегулирование алкогольного рынка.

Напомним, ранее президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили вопросы реализации соглашений по Союзному государству. Как заявил российский лидер, с момента подписания договора о нем прошло 20 лет, но Москва и Минск все еще не выполнили многие его пункты.