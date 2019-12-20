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Эрдоган предупредил власти США об ответных шагах в случае введения санкций против «Турецкого потока»

Ян Брацкий
15:14 20.12.2019
Попытки властей США помешать реализации проекта турецкий лидер назвал нарушением законных прав своей страны.
Эрдоган предупредил власти США об ответных шагах в случае введения санкций против «Турецкого потока»
© Фото: Gazprom, Instagram.com, Globallookpress

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил официальному Вашингтону ответными действиями на возможные экономические санкции против газопровода «Турецкий поток».

Ранее Сенат Соединенных Штатов принял оборонный бюджет в размере 738 миллиардов, куда включены военная помощь Украине и санкции против крупнейших энергетических проектов: «Северного потока-2» и «Турецкого потока». Свои шаги власти США объясняют стремлением «защитить» Европу от энергетической зависимости.

«В сенате США говорят, что они введут санкции против "Турецкого потока". Это нарушение наших прав. Мы предпримем ответные меры против них», - предупредил глава турецкого государства в эфире телеканала NTV.

Достаточно резко на инициативы США отреагировали и в Берлине. Канцлер ФРГ Ангела Меркель жестко раскритиковала американского президента Дональда Трампа и заявила, что не допустит давления на участников проекта, который пользуется ее поддержкой.

«Турецкий поток» - проект газопровода из Анапского района Краснодарского края России по дну Черного моря в европейскую часть Турции. 

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