В России предложили провести перепись владельцев сим-карт

В России необходимо провести перепись абонентов сотовой связи и запустить специальную федеральную программу-агрегатор для фиксации количества сим-карт на руках у населения. С такой инициативой к руководству Роскомнадзора обратился депутат Госдумы Борис Чернышов.

Парламентарий уверен, комплекс принятых для борьбы с рынком «серых» сим-карт мер – не работает. Несовершенством законодательства часто пользуются злоумышленники, оформляющие сим-карту на абонента, который об этом не знает.

«Любое законопослушное лицо сегодня может стать фигурантом серьезного уголовного дела в случае использования его персональных данных в криминальной среде», - считает Чернышев.

Помимо запуска программы-агрегатора и переписи абонентов, депутат предложил усилить противодействие обороту «серых» сим-карт. Борис Чернышев заявил о необходимости детального изучения предложенного им формата и его экспертной оценке с привлечением всех заинтересованных участников рынка.

«Это должно быть совместное движение как государства, так и бизнеса, ведь операторы получат более полное представление о том, кто является их абонентами», - цитирует «РБК» слова депутата.

Согласно данным Роскомнадзора, за 11 месяцев текущего года в России было изъято свыше 54 тысяч сим-карт. Главное нарушение при продаже сим-карт – отсутствие договора с предоставлением документов удостоверяющих личность будущего владельца карты. Кроме того, незарегистрированные должным образом сим-карты часто используют мошенники.