Сотрудники военной контрразведки отметили профессиональный праздник

Накануне в России отметили День военной контрразведки. В свой профессиональный праздник руководители департамента, действующие сотрудники и ветераны возложили цветы и венки к Монументу Славы военным контрразведчикам, которые отдали жизнь за Отечество. Там же состоялся торжественный проход роты почетного караула.

На собрании, которое состоялось позже, к собравшимся с приветственным словом обратился руководитель департамента военной контрразведки ФСБ России генерал-полковник Николай Юрьев. Он зачитал текст поздравительной телеграммы и вручил нагрудные знаки особо отличившимся сотрудникам.

Так же собравшихся проинформировали о результатах оперативно-служебной деятельности департамента в 2019 году.