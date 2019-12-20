Разведку у границ РФ за неделю вели 34 иностранных летательных аппарата

Истребители Воздушно-космических сил РФ за неделю дважды поднимались в небо, чтобы не допустить пересечения границы государства. Всего воздушную разведку вели 34 летательных аппарата.

«Нарушений воздушного пространства РФ не допущено», - уточняется в сообщении Министерства обороны России.

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В рамках боевой подготовки за неделю состоялось около 13 тысяч мероприятий, в которых задействовали 134 полигона и 48 аэродромов. В частности, проведено 173 летных смены, выполнено более двух тысяч прыжков с парашютом и столько же занятий по вождению. По гособоронзаказу за это время в войска доставили две бронированные эвакуационные машины БРЭМ-Л.