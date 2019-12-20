Михалков вручил памятные медали Пахмутовой, Добронравову и Колларовой

Памятные золотые медали имени поэта, автора текстов гимнов Советского Союза и гимна РФ Сергея Михалкова (1913-2009) были вручены народной артистке СССР Александре Пахмутовой, поэту Николаю Добронравову и профессору Эве Колларовой. Церемония, на которой присутствовал президент Российского Фонда культуры Никита Михалков, прошла в Особняке дипведомства на Спиридоновке.

«Я очень рад, что имею возможность в очередной раз вручить медали имени Сергея Михалкова достойнейшим людям, внесшим вклад в нашу культуру, нашу жизнь, людям, которые являются легендами», - сказал Михалков перед вручением медалей.

В 2019 году медаль планировалось вручить четырем людям. Помимо Пахмутовой, Добронравова и Колларовой, награды удостоился и главный художник Театра кукол имени Образцова Сергей Алимов, однако, к большому сожалению, во вторник, 17 декабря, он умер. Золотая медаль будет передана его семье.

Эта награда была учреждена Российским фондом культуры в 2010 году. Медаль присуждается один раз в два года представителям отечественной культуры и общественным деятелям за гуманистический вклад в воспитание юного поколения. Автором награды является скульптор Георгий Франгулян. На памятном знаке изображен профиль Сергея Михалкова и выгравированы его знаменитые слова - «Сегодня - дети, завтра - народ».