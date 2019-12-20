Юбилей легенды: памятный пробег в честь 80-летия Т-34 состоялся под Петербургом

В Ленинградской области стартовал памятный пробег в честь 80-летия легендарного советского танка Т-34. До сих пор эта боевая машина остается одним из главных символов Победы.

В пробеге приняла участие одна из поздних модификаций танка, восстановленная сотрудниками музея «Битвы за Ленинград».

Легендарный танк победы Т-34 прошел путь по старым фронтовым дорогам, где состоялись самые кровопролитные бои битвы за Ленинград. Этот пробег является данью памяти всем, кто создавал и испытывал легендарную машину, и сражался на ней за Родину. Преодолев пять километров, танки завершили пробег у братского захоронения воинов, которые погибли в годы Великой Отечественной войны.

Т-34 стал самым массовым танком Великой Отечественной войны и послевоенного времени. В некоторых странах они находятся в строю до сих пор, а в России без этой техники не обходится ни один парад.