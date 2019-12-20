Правительство Германии отреагировало на возможные санкции против «Северного потока -2»

Санкции, которые США пообещали ввести против газопровода «Северный поток-2», являются еще более непонятными в связи с итогами газовых переговоров между Москвой и Киевом в Берлине. Об этом сообщили в кабинете министров ФРГ.

Трехсторонняя встреча по газовому вопросу прошла в столице Германии в четверг, 19 декабря. Переговоры длились более шести часов.

По их итогам все стороны заявили, что протокол в настоящее время находится в высокой степени готовности и требует согласования.

Действующий контракт на транзит российского газа через территорию Украины истекает 31 декабря 2019 года. О его продлении заинтересованные участники пока не договорились.

В четверг, 19 декабря, на большой пресс-конференции Владимир Путин заявил, что Россия нацелена на заключение соглашения и готова предоставить Украине скидки.