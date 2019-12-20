Минюст Греции одобрил экстрадицию россиянина Винника во Францию

Министр юстиции Греции Костас Циарас подписал решение об экстрадиции россиянина Александра Винника во Францию. Адвокаты намерены обжаловать этот вердикт.

«Срок действия французского ордера истек, и он не действует», - слова руководителя группы адвокатов Тимофея Мусатова приводит ТАСС.

В настоящее время Винник отбывает наказание в греческой тюрьме. После решения министра юстиций о выдаче его Франции он объявил голодовку.

Александр Винник по запросу США был задержан в Греции в июле 2017 года. Вашингтон обвиняет россиянина в отмывании от $4 до $9 миллиардов через интернет-биржу криптовалют. Париж считает Винника виновным в киберпреступлениях. Сам россиянин все отрицает.