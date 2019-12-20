Количество международных учений ЦВО выросло за год на 20%

Военнослужащие Центрального военного округа в 2019 году приняли участие в 12 международных учениях, что на 20% выше, чем в 2018 году. Об этом сообщил командующий войсками округа генерал-полковник Александр Лапин.

«В 2019 году было проведено более 70 совместных мероприятий международной деятельности. 12 из них проходили в рамках совместных учений, что на 20% превысило итоговый показатель 2018 года», - сообщил Лапин.

Он подчеркнул, что венцом общевойсковой подготовки стало совместное учение «Нерушимое братство - 2019» в Таджикистане.