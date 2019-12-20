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Путин обсудил с Лукашенко ход реализации пунктов по договору о Союзном государстве

Наталия Майорова
13:57 20.12.2019
По словам российского лидера, многие пункты договора по-прежнему остаются не реализованы. Однако есть и положительные результаты в рамках работы по документу.
Путин обсудил с Лукашенко ход реализации пунктов по договору о Союзном государстве
© Фото: Пресс-служба президента России

С момента подписания договора о Союзном государстве прошло 20 лет, но Москва и Минск все еще не выполнили многие его пункты. Об этом сегодня, 20 декабря, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Но все-таки и результаты работы в рамках этого документа тоже значительные», - добавил российский лидер.

В свою очередь, Лукашенко полностью поддержал мнение президента РФ. Он отметил, что с развалом СССР обе страны «ни в экономике, ни в политике, ни в социальной сфере далеко друг от друга не ушли». Это, по мнению белорусского лидера, тоже является большим достижением договора о Союзном государстве.

«Если мы и не реализовали те пункты, которые там прописаны, то мы и не разбежались, как это есть у России с другими республиками постсоветского пространства. И не только с Прибалтикой или, там, с Украиной», - сказал Лукашенко.

Белорусский лидер также подчеркнул, что обеим сторонам есть над чем поработать.

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