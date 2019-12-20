СМИ: Мэр Калуги подал в отставку

Мэр Калуги Дмитрий Разумовский подал в отставку. Исполняющим обязанности градоначальника станет Дмитрий Денисов, который ранее занимал должность первого заместителя губернатора Калужской области.

Решение об отставке Разумовский огласил сегодня, 20 декабря, на внеочередном заседании Городской Думы города. Он сложил полномочия в связи с переходом на работу в правительство области. Действующий глава области Анатолий Артамонов предложил ему пост вице-губернатора региона, говорится в публикации на официальном портале Калуги.

«Вчера вечером я предложил ему стать заместителем губернатора Калужской области, министром развития цифровой экономики Калужской области, чтобы активнее продвигать начатое ранее им направление», - цитирует его ТАСС.

Разумовский был назначен мэром Калуги 27 апреля 2018 года. Ранее он в течение двух месяцев был в качестве исполняющего обязанности. До этого Разумовский занимал должность министра экономического развития области.