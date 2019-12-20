Финская журналистка объяснила, за что обожает российские поезда

Финская журналистка Анна-Лена Лаурен приятно поразилась царящему дружелюбию в российских поездах. Женщина отметила, что пассажиры ведут себя уважительно по отношению друг к другу и всегда готовы прийти на помощь. Свою статью Анна-Лена Лаурен опубликовала в шведской газете Dagens Nyheter.

«Лучшее в поездках по России на поездах – это ваши спутники. Вам помогают с багажом, вас угощают едой, вы беседуете о жизни и смерти, завязывается дружба», - отметила в статье журналистка.

А вот вояжи по воздуху финской гостье не понравились. Анна-Лена Лаурен отмечает, что на борту российских самолетов зачастую вспыхивают конфликты, которые перерастают в потасовки, а сами пассажиры не уважают друг друга и членов экипажа.

«Худшее в путешествиях по России на самолете - это ваши спутники. Они непрерывно говорят по телефону, пока самолет взлетает и садится. Они на максимум откидывают спинку кресла, так что вам приходится лететь с чужой головой на коленях. Они встают и начинают снимать вещи с полок, когда самолет еще движется», - констатирует автор статьи.

Больше всего журналистку возмутило отношение авиапутешественников к бортпроводникам и полное игнорирование их законных требований.

Между тем, с 2018 года российские авиаперевозчики получили право формировать списки «проблемных» пассажиров. В случае, если фигурант подобного рейтинга попробует приобрести билет, ему может быть отказано в предоставлении услуги. В одной из крупнейших российских авиакомпаний такой список насчитывает 11 тысяч имен.