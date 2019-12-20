В МВД рассказали подробности страшного ДТП в Кузбассе

Предварительной причиной аварии, в результате которой на трассе «Новосибирск-Кемерово» столкнулись бензовоз и мазутовоз, стало то, что водитель последнего выехал на встречную полосу. Об этом «Звезде» сообщили в ГУ МВД России по Кемеровской области.

«В результате ДТП погиб один человек, следовавший в кабине бензовоза. Сейчас там сотрудники полиции работают, МЧС, пожарные, спасатели», - заявил замначальника Отдела информации и общественных связей регионального МВД Владимир Сергеев.

По его словам, пожар до сих пор не потушен. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.