В МВД рассказали подробности страшного ДТП в Кузбассе
В результате аварии погиб один человек, минимум двое пострадали.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: FBI Ленинск-Кузнецкий, «ВКонтакте»
Предварительной причиной аварии, в результате которой на трассе «Новосибирск-Кемерово» столкнулись бензовоз и мазутовоз, стало то, что водитель последнего выехал на встречную полосу. Об этом «Звезде» сообщили в ГУ МВД России по Кемеровской области.
«В результате ДТП погиб один человек, следовавший в кабине бензовоза. Сейчас там сотрудники полиции работают, МЧС, пожарные, спасатели», - заявил замначальника Отдела информации и общественных связей регионального МВД Владимир Сергеев.
По его словам, пожар до сих пор не потушен. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.