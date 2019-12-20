Путин поддержал межпарламентский диалог в «нормандском формате» по урегулированию на Украине

Президент России Владимир Путин поддержал инициативу организовать межпарламентский диалог в «нормандском формате» для урегулирования ситуации на юго-востоке Украины. С таким предложением выступил глава политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук.

Ранее стало известно о том, что сторонам удалось согласовать дату проведения видеоконференции по вопросу обмена удерживаемых лиц, она состоится 23 декабря.

О необходимости содействия скорейшему освобождению удерживаемых лиц с обеих сторон гражданского конфликта на Украине ранее заявляли президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский. Во время встречи в «нормандском формате» главы государств отметили, что люди должны оказаться дома до наступления Нового года.

Владимир Путин поддержал идею подготовить подобный обмен и предложил осуществить его по формуле «всех установленных на всех установленных».

Встреча в «нормандском формате» включала в себя основное заседание, двусторонние переговоры Путина и Зеленского, рабочий ужин и пресс-конференцию. В общей сложности лидеры вели переговоры около 5,5 часов.