Путин обозначил позицию РФ по транзиту газа с Украиной

Москва будет стремиться к заключению соглашения по транзиту газа с Украиной. Об этом сегодня, 20 декабря, сообщил президент РФ Владимир Путин.

«Мы будем стремиться к этому, но они (условия соглашения – прим. ред.) должны быть взаимоприемлемыми, без создания обеим сторонам рисков», - заявил он.

Сегодня в Санкт-Петербурге проходит встреча, участниками которой, помимо Путина, стали первый вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов и лидер украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук.