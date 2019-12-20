«Снимался в куртке Бродского»: актер Лев Прыгунов рассказал о дружбе с поэтом

Народный артист России Лев Прыгунов рассказал в интервью «Звезде» о своей дружбе с Иосифом Бродским. В программе «Десять фотографий» он поделился воспоминаниями о прославленном поэте.

«Я любил поэзию, я знал все стихи Бродского. Мы никогда не были очень близкими друзьями, но я три раза ночевал у него в этой маленькой полуторакомнатке, на одном диване мы с ним спали. У меня очень долго не было квартиры, я снимал всякие чердаки, подвалы. Но когда я купил квартиру, Иосиф приехал в Москву и месяц прожил у меня в квартире», - вспомнил Прыгунов.

В 70-м году в фильме «Меж высоких хлебов» герой Прыгунова появился в модной куртке известного американского бренда. Эту куртку актеру дал на время съемок Иосиф Бродский.

© Кадр из к/ф «Меж высоких хлебов», 1970 г.

Куртку актер Иосифу Бродскому вернул. А в 1989 году поэт подарил своему приятелю сумку, которая до сих пор хранится у Прыгунова.

«Когда я у него ночевал в 89-м году, у меня было много подарков, мне некуда было их. И он мне подарил сумку. Куртку я ему вернул, а сумка у меня осталась», - рассказал актер.

Иосиф Бродский занял важное место в жизни Льва Прыгунова.

«Он был фантастическим человеком. Самый любимый мой человек в жизни. Очень внимательный, очень добрый. Но у него было очень много врагов, потому что когда-то он поклялся не врать. И он действительно по-настоящему никогда не врал. Я этому научился у него», - признался актер.

Судьба народного артиста Российской Федерации Льва Прыгунова напоминает фильм с лихо закрученным сюжетом. Он присутствовал на первом концерте Владимира Высоцкого, едва не погиб на съемках в Крыму, сам в одиночку растил сына. Советский Джеймс Бонд - так называли его кинокритики. Откровенно о себе Лев Прыгунов расскажет в новом выпуске программы «10 фотографий с Ариной Шараповой». Смотрите 20 декабря в 23:10 на телеканале «Звезда».