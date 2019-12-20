Сигнал из-под земли: в Петербурге раскрыта группа похитителей элитных внедорожников

Подвал, полный угнанных автомобилей, обнаружили правоохранители в Ленинградской области. Подозреваемые в преступлении прятали машины в помещении под гаражом, используя для этого передвижной пол-лифт.

Как сообщили в ГУ МВД по региону, все участники инцидента уже были задержаны. Они использовали для хищения автомобилей высокотехнологичное оборудование, причем угонялись исключительно машины премиум-класса. Двое членов группы отключали охранные системы транспортных средств, а еще двое перегоняли автомобили. После этого краденное имущество перепродавалось. Всего, по данным правоохранителей, в составе группы было пять человек. Все они являются жителями Санкт-Петербурга.

Гараж, в котором прятали похищенные машины, также был специально оборудован: он был закамуфлирован под дачный дом и располагался на территории Всеволожского района. Подвальное помещение теоретически может вмещать не менее 12 автомобилей и устройства подавления GSM-сигналов. Стены были обшиты специальным материалом, экранирующим радиосигналы.

Правоохранители изъяли около 200 комплектов автомобильных номеров, а также устройства, предназначенные для несанкционированного доступа к автомобилям. В момент прибытия сотрудников МВД в помещении находилось семь украденных машин.

По факту хищения возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 158 УК РФ «Кража». Правоохранители проводят дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех эпизодов преступной деятельности подозреваемых.