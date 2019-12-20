Интенсивность учений в ВС РФ выросла за год на 11%

В уходящем году интенсивность учений в вооруженных силах РФ выросла на 11 процентов по сравнению с предыдущим. Об этом сообщил в эфире телеканала «Россия 24» замминистра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров.

«Мы провели свыше 6 500 мероприятий боевой подготовки. В том числе - 4 500 учений различного направления и различного характера. Это где-то на 11% выше аналогичного показателя периода 2018 года», - сказал Евкуров.

Евкуров также отметил, что форум «Армия-2020» и «АрМИ-2020» пройдут в одно время.

По его словам, второй особенностью является то, что игры пройдут в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.