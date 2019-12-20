В МИД РФ дали оценку влиянию импичмента Трампа на отношения с США

На двусторонних отношениях России и США никак не скажется импичмент американскому президенту Дональду Трампу. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

По его словам, и дискуссия, развернувшаяся вокруг импичмента, и все процедуры являются сугубо внутренним делом США.

«Мы никакого отношения к этому не имеем, никак это не оцениваем и никакой взаимосвязи между работой по нашей повестке дня, включая контроль над вооружениями, и тем, что происходит в связи с процедурой импичмента, с нашей точки зрения, нет и быть не может», - цитирует Рябкова РИА Новости.

Ранее Палата представителей Конгресса США проголосовала за импичмент Дональду Трампу. Конгрессмены-демократы одобрили в отношении президента статьи «за превышение полномочий» и «воспрепятствование деятельности конгресса». Администрация Трампа охарактеризовала происходящее как «один из самых постыдных эпизодов в истории страны».

Для импичмента дело Дональда Трампа осталось рассмотреть на уровне сената. Если сенат вынесет решение против президента, этот случай станет первым импичментом в истории США. Однако Трамп и его сторонники из Республиканской партии уверены в положительном исходе процесса, поскольку большинство в сенате принадлежит именно им.