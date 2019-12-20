Умерла девушка Джеймса Бонда Клодин Оже

В Париже скончалась французская актриса и модель Клодин Оже, которая исполнила роль девушки Джеймса Бонда в четвертом фильме о британском спецагенте.

Артистке было 78 лет. По информации Le Monde, Оже скончалась после продолжительной болезни.

Актриса родилась в Париже в 1941 году, в 1958-м начала карьеру модели.

Известность к ней пришла после исполнения главной роли в фильме о Джеймсе Бонде «Шаровая молния», вышедшем на экраны в 1965 году, агента 007 в котором сыграл Шон Коннери.