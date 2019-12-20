Горит топливо: на трассе в Кузбассе столкнулись мазутовоз и бензовоз

На трассе «Новосибирск-Кемерово» произошло ДТП – столкнулись бензовоз и мазутовоз. В результате аварии обе машины перевернулись, одна из них загорелась.

Кадры полыхающего бензовоза опубликованы в соцсетях.

На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, пожарные, спасатели и медики. Движение по данному участку временно ограничено.

Двое пострадавших из одной машины от госпитализации отказались, сообщили в региональном МВД.

Информации о погибших и пострадавших в другом транспортном средстве пока нет.