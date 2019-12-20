Горит топливо: на трассе в Кузбассе столкнулись мазутовоз и бензовоз
Известно о двоих пострадавших, они отказались от госпитализации.
© Видео: FBI Ленинск-Кузнецкий, «ВКонтакте» © Фото: incident_kemerovo, instagram
На трассе «Новосибирск-Кемерово» произошло ДТП – столкнулись бензовоз и мазутовоз. В результате аварии обе машины перевернулись, одна из них загорелась.
Кадры полыхающего бензовоза опубликованы в соцсетях.
На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, пожарные, спасатели и медики. Движение по данному участку временно ограничено.
Двое пострадавших из одной машины от госпитализации отказались, сообщили в региональном МВД.
Информации о погибших и пострадавших в другом транспортном средстве пока нет.