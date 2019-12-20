Суд в Италии постановил экстрадировать россиянина Коршунова в США

Арестованный в Италии по запросу американской стороны директор по развитию бизнеса Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) Александр Коршунов подлежит экстрадиции в США. Соответствующее решение сегодня, 20 декабря, принял апелляционный суд Неаполя.

По словам адвоката Джана Джоменико Кайяцца, с момента оглашения постановления есть 15 дней для подачи апелляции в Кассационный суд, уточняет ТАСС.

Коршунов был задержан 30 августа в аэропорту Неаполя по запросу США. Американская сторона обвиняет его в промышленном шпионаже наряду с экс-сотрудником итальянского подразделения GE Aviation.

В российском посольстве в США выразили протест и потребовали у Госдепа отозвать запрос на экстрадицию россиянина, отметив, что «охота» на граждан РФ недопустима и идет вразрез с нормами международного права. По словам президента РФ Владимира Путина, это может быть связано с конкурентной борьбой.