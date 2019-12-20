Названа дата видеоконференции контактной группы по Донбассу по обмену пленными

Видеоконференция по вопросу обмена пленными в Донбассе пройдет 23 декабря. Об этом сообщила пресс-секретарь экс-президента Украины и представителя Киева в контактной группе Леонида Кучмы.

«В продолжение работы по освобождению лиц, содержащихся в ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей), видеоконференция трехсторонней контактной группы назначена на понедельник, 23 декабря», - написала Дарья Олифер на своей странице в Facebook.

О необходимости содействия скорейшему освобождению удерживаемых лиц с обеих сторон гражданского конфликта на Украине ранее заявляли президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский. Во время встречи в «нормандском формате» главы государств отметили, что люди должны оказаться дома до наступления Нового года.

Владимир Путин поддержал идею подготовить подобный обмен и предложил осуществить его по формуле «всех установленных на всех установленных».

Встреча в «нормандском формате» включала в себя основное заседание, двусторонние переговоры Путина и Зеленского, рабочий ужин и пресс-конференцию. В общей сложности лидеры вели переговоры около 5,5 часов.