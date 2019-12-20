«Нафтогаз» анонсировал еще одну встречу по вопросу газа в 2019 году

Россия, Украина и представители Евросоюза проведут еще одну встречу посвященную газовому транзиту до конца 2019 года. Об этом заявил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко. С его слов, встреча состоится именно в трехстороннем формате

«Да, будет. Буквально в ближайшее время, до конца года», - цитирует RT заявление Витренко.

Ранее глава Минэнерго России Александр Новак по итогам российско-украинских переговоров при участии Еврокомиссии и ФРГ заявил, что Москва и Киев подготовили проект детального протокола по газу, обе стороны надеются в ближайшее время выйти на окончательные договоренности.

Оптимистично настроен и вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович, который отметил, что сторонам удалось прийти к принципиальному соглашению относительно газового вопроса.