Мосгорсуд остановил рассмотрение дела по иску от Rambler к Twitch

Московский городской суд принял отказ Rambler Group по иску на 180 миллиардов рублей к стриминговому сервису Twitch. Претензия выдвигалась по причине распространения пиратских трансляций матчей чемпионата мира Англии по футболу.

В результате стороны урегулировали спор: суд удовлетворил ходатайство представителя Rambler, который пояснил, что было достигнуто соглашение, и у истца больше нет претензий к ответчику.

«Производство по административному делу прекратить», - цитирует решение судьи ТАСС.

В сообщении отмечается также, что истец обратиться в суд по тем же основаниям больше не сможет.

Причиной прений стала трансляция трех сезонов матчей Английской премьер-лиги (АПЛ), эксклюзивные права на которую имеются у Rambler Group. Двадцать шестого августа компания обратилась в Мосгорсуд с иском о блокировке пиратских трансляций лиги, которые велись на Twitch. В качестве компенсации за просмотр был подан иск в 180 миллиардов рублей.

В свою очередь, в Роскомнадзоре заявили, что стриминговый сервис уже удалил пиратский контент, поэтому блокировка сайту не грозит.

На следующий день в Rambler заявили об исчерпании конфликта: было подписано соглашение с Twitch об урегулировании спора. В компании подчеркнули, что документ удовлетворяет обе стороны и не подразумевает выплату финансовой компенсации. Кроме того, Twitch предоставил все необходимые документы для борьбы с пиратскими трансляциями.