Люди несут цветы к месту стрельбы на Лубянке: видео

Люди несут цветы к зданию Федеральной службы безопасности на Лубянке, где накануне произошла стрельба.

На кадрах, которые публикует «Звезда», видно, что у постовой будки появилось несколько гвоздик.

Стрельбу в центре Москвы вечером 19 декабря открыл один человек. Проникновения в здание ФСБ не было. Как ранее уточнили в ЦОС, в результате действий стрелка погиб один сотрудник. По данным Минздрава РФ, еще пятеро получили тяжелые ранения.

В данный момент стрелок нейтрализован. Устанавливается его личность, выясняются подробности случившегося.