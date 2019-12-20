В Роскачестве рассказали, как правильно выбрать игристое вино

В Роскачестве составили рейтинг игристых вин из российского винограда в ценовой категории до тысячи рублей за бутылку. Всего было проанализировано более 130 наименований, произведенных в Крыму, Севастополе, Дагестане, Краснодарском крае и Ростовской области.

Как говорится в сообщении организации, в результате исследования удалось выявить тройку лучших игристых вин: ими оказались образцы 2018 года. Эксперты оценивали их по таким показателям качества, как цвет, аромат и вкус.

Вместе с тем, специалисты напомнили, что при выборе игристого вина следует внимательно изучать этикетку. Если на ней отсутствует надпись «игристое вино» или «российское шампанское», то на контрэтикетке может быть «винный напиток газированный». Стоит помнить, что в таком напитке много воды и ароматизаторов.

Понять, что алкоголь произведен из винограда определенного региона в границах РФ, можно по таким добавлениям, как «защищенного географического указания (ЗГУ)» или «защищенного наименования места происхождения (ЗНМП)».

Ранее стало известно, почему женщинам не стоит пить шампанское с накрашенными губами. Причиной тому стали вещества, которые входят в состав губных помад, не позволяют распробовать вкус напитка.