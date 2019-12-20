Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Роскачестве рассказали, как правильно выбрать игристое вино

Наталия Майорова
10:55 20.12.2019
Эксперты дали несколько советов по выбору вина и объяснили, что означают некоторые надписи на этикетках.
В Роскачестве рассказали, как правильно выбрать игристое вино
© Фото: pixabay

В Роскачестве составили рейтинг игристых вин из российского винограда в ценовой категории до тысячи рублей за бутылку. Всего было проанализировано более 130 наименований, произведенных в Крыму, Севастополе, Дагестане, Краснодарском крае и Ростовской области.

Как говорится в сообщении организации, в результате исследования удалось выявить тройку лучших игристых вин: ими оказались образцы 2018 года. Эксперты оценивали их по таким показателям качества, как цвет, аромат и вкус.

Вместе с тем, специалисты напомнили, что при выборе игристого вина следует внимательно изучать этикетку. Если на ней отсутствует надпись «игристое вино» или «российское шампанское», то на контрэтикетке может быть «винный напиток газированный». Стоит помнить, что в таком напитке много воды и ароматизаторов.

Понять, что алкоголь произведен из винограда определенного региона в границах РФ, можно по таким добавлениям, как «защищенного географического указания (ЗГУ)» или «защищенного наименования места происхождения (ЗНМП)».

Ранее стало известно, почему женщинам не стоит пить шампанское с накрашенными губами. Причиной тому стали вещества, которые входят в состав губных помад, не позволяют распробовать вкус напитка.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата20.12.2019, 04:17
Проблема и решение: как регионы страны отреагировали на пресс-конференцию Путина
Дата20.12.2019, 09:43
«Попытки изоляции провалились»: в МО рассказали о действиях РФ в условиях дипломатического давления
Дата19.12.2019, 12:35
Путин заявил, что решение WADA по РУСАДА не соответствует здравому смыслу
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата19.12.2019, 15:58
Путин: Россия не планирует создавать военный союз с Китаем
Дата18.12.2019, 14:57
Клочок земли ценою в жизнь: как советские войска удерживали Невский пятачок
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
10:55 В стране и мире
В Роскачестве рассказали, как правильно выбрать игристое вино
10:54 В стране и мире
Видео
Собянин поблагодарил оперативников за профессионализм при ликвидации стрелка на Лубянке
10:43 В стране и мире
Крупнейшая на Украине АЭС отключила третий энергоблок
10:39 В стране и мире
СМИ: украинские атлеты рискуют пропустить Олимпиаду в Токио
10:11 В стране и мире
В России впервые осудили владельца пиратской сети онлайн-кинотеатров
События дня
События дня
Гром-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Хронология инцидента на Лубянке: как прошла операция по ликвидации стрелка
Видео
Падение «Гелендвагена» с вертолета засняли на видео
Видео
«80 тысяч рублей ушло»: создатель «русского Cybertruck» рассказал о постройке машины
Названа причина возникновения таинственной аномалии с метеоритом в Челябинске
Видео
Адвокат Киркорова отреагировал на информацию о новых взысканиях с артиста
Видео
Момент запуска ракеты BrahMos с Су-30МКИ попал на видео
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.