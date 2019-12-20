Собянин поблагодарил оперативников за профессионализм при ликвидации стрелка на Лубянке

Пострадавшим в перестрелке в центре Москвы оказывается вся необходимая медицинская помощь. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин. Он поблагодарил силовиков за оперативность при ликвидации преступника, устроившего пальбу в районе Лубянки.

«Во вчерашней стрельбе на Лубянке погиб сотрудник ФСБ. Соболезную его родным и близким. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь», - написал мэр в своем аккаунте в Twitter.

Согласно официальным сообщениям ФСБ, накануне вечером мужчина открыл стрельбу у здания на большой Лубянке. Нападавший целился в правоохранителей.

В результате инцидента погиб один сотрудник спецслужб, еще пятеро получили ранения различной степени тяжести Среди них оказался случайный прохожий. В центре общественных связей ФСБ уточнили, что при проведении спецоперации стрелок был ликвидирован.