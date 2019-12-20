Крупнейшая на Украине АЭС отключила третий энергоблок

Запорожская атомная электростанция в ночь на пятницу, 20 декабря, отключила от энергетической системы третий блок. В пресс-службе АЭС сообщили, что это связано с проведением на нем капитального планово-принудительного ремонта.

На Запорожской атомной электростанции в работе остаются четыре энергоблока.

«Суммарная мощность генераторов составляет 3795 МВт», - говорится в сообщении пресс-службы АЭС.

Все остальное оборудование работает в штатном режиме. Радиационный фон в зоне АЭС не превышает допустимых значений.

Запорожская АЭС является крупнейшей атомной электростанцией на Украине и в Европе. Станция обеспечивает энергией пятую часть жителей Украины.