Крупнейшая на Украине АЭС отключила третий энергоблок
На блоке проведут капитальный планово-предупредительный ремонт.
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Запорожская атомная электростанция в ночь на пятницу, 20 декабря, отключила от энергетической системы третий блок. В пресс-службе АЭС сообщили, что это связано с проведением на нем капитального планово-принудительного ремонта.
На Запорожской атомной электростанции в работе остаются четыре энергоблока.
«Суммарная мощность генераторов составляет 3795 МВт», - говорится в сообщении пресс-службы АЭС.
Все остальное оборудование работает в штатном режиме. Радиационный фон в зоне АЭС не превышает допустимых значений.
Запорожская АЭС является крупнейшей атомной электростанцией на Украине и в Европе. Станция обеспечивает энергией пятую часть жителей Украины.