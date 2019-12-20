СМИ: украинские атлеты рискуют пропустить Олимпиаду в Токио

Украинские спортсмены рискуют пропустить Олимпийские игры 2020 в Токио. Причина - хроническое недофинансирование Федерации легкой атлетики страны. Об этом заявил ее президент Игорь Гоцул.

Со слов чиновника, выделенных государством денег с трудом хватает на покрытие текущих расходов, а о полноценной подготовке к соревновательному процессу речи не идет.

«Есть риск, что украинские легкоатлеты вообще могут не поехать на Олимпиаду. Мы сейчас бросили практически все оставшиеся средства на то, чтобы дофинансировать тренировочные сборы за границей, чтобы наши спортсмены завершили тренировки и их выпустили. Подготовка команды к Олимпиаде фактически остановлена, и мы не сможем возобновить ее в январе - феврале», - цитирует заявление Гоцула портал «Диалог.ua».

В настоящее время юристы Федерации легкой атлетики Украины заняты подготовкой судебного иска, ответчиком по которому выступит министерство культуры, молодежи и спорта, отметил Гоцул. Адвокаты будут требовать компенсаций.

«Нужно подавать иск. Речь идет о невыполнении обязательств одной стороной в то время, как другая сторона их выполнила в практически полном объеме. И еще один способ воздействия - это огласка событий в прессе и Интернете», - подытожил Гоцул.

Ранее стало известно, что украинский штангист Алексей Торохий, получивший золотую медаль на Олимпийских играх в 2012 году, обязан вернуть полученную за победу награду, а его олимпийский результат будет аннулирован. Об этом сообщил Международный Олимпийский комитет (МОК), опубликовав свое решение на официальном сайте.

В сообщении МОК говорится, что будут аннулированы результаты спортсмена не только на Олимпиаде, а за период с 4 августа 2012 года по 3 августа 2015 года. Также будут проводиться повторные анализы образцов Игр в Лондоне, пока не будет достигнут срок исковой давности.