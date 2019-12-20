В России впервые осудили владельца пиратской сети онлайн-кинотеатров

Впервые в истории России осудили владельца сети онлайн-кинотеатров с пиратскими фильмами. Обвинительный приговор вынес Красногорский городской суд Московской области.

Мужчину признали виновным в нарушении авторских прав и приговорили к двум годам лишения свободы условно. Об этом сообщает сайт aif.ru.

По его информации, крупную сеть пиратских сайтов специалисты в области информационной безопасности обнаружили еще в прошлом году. На каждом из них было опубликовано порядка 10 тысяч фильмов и сериалов, среди которых были популярные и новые картины.

Владельца не раз предупреждали о незаконности его действий, но он не реагировал. В результате эксперты напали на «цифровой след» пирата и установили его личность.

Владельца пиратского онлайн-кинотеатра задержали весной 2019 года. Он согласился сотрудничать со следствием и признал свою вину.