Порошенко сообщил об ослаблении международной солидарности с Украиной

Международная солидарность с Киевом за последние полгода ослабла, считает бывший президент Украины Петр Порошенко. По его словам, стране стало трудно помогать из-за того, что Киев боится «обидеть» Москву.

«Если кто-то боится обидеть Путина позицией относительно плана действий членства в НАТО, приветствием наших побед в Международном суде в Гааге, в Гамбурге, Стокгольме, то таким помогать очень трудно», - написал экс-президент Украины на своей странице в Twitter.

Также Порошенко выразил уверенность в том, что он стал первым украинским лидером, которой помог стране «соскочить с крючка» России.

Ранее партия бывшего президента «Европейская солидарность» призвала действующие власти не допустить возобновления прямых закупок газа из России. Депутаты считают, что это угрожает национальной безопасности Украины.