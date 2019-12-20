«Газпром»: переговоры по газу с Украиной продолжатся в Минске в пятницу

Переговоры по газу с Украиной продолжатся в пятницу в Минске. Об этом говорится в сообщении российской компании «Газпром».

«Переговоры не технические. Уровень высокий», - уточнили в корпорации.

Ранее глава Минэнерго России Александр Новак по итогам российско-украинских переговоров при участии Еврокомиссии и ФРГ заявил, что Москва и Киев подготовили проект детального протокола по газу, обе стороны надеются в ближайшее время выйти на окончательные договоренности. Он также рассказал, что следующий раунд обсуждений с Украиной по вопросу транзита газа состоится в ближайшее время.

Европейский дипломат и вице-президент ЕК Марош Шефчович, в свою очередь, сказал, что Российская Федерация, Украина и Еврокомиссия смогли прийти к принципиальному соглашению относительно газового вопроса.

Министр энергетики Украины Александр Оржель также позитивно прокомментировал совместную работу. Он отметил, что решение по газу отработано качественно, и оно действительно приближает стороны к подписанию итогового договора.