«80 тысяч рублей ушло»: создатель «русского Cybertruck» рассказал о постройке машины

В постройке «Cybertruck», который накануне был замечен столичными автолюбителями на МКАД, участвовали три человека. Об этом «Звезде» рассказал один из создателей «пикапа будущего», участник Youtube-канала «Пушка гараж» Евгений.

По словам молодого человека, вся работа заняла у креативных автомехаников восемь дней. Проект обошелся им в 80 тысяч рублей, включая покупку автомобиля, который до тюнинга был просто старенькой «Девяткой» (ВАЗ 2109).

«Машина была за восемь дней построена. Три человека участвовали. Изначально это была девятая модель «Жигулей». В общей сложности на проект ушло 80 тысяч рублей, включая стоимость автомобиля», - сказал мастер.

Евгений также опроверг информацию, что регистрационные номера «Cybertruck» принадлежат автомобилю Ford.

«Нет, не может такого быть. Это “Девятка”», - подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что московские автомобилисты заметили на МКАД Cybertruc - пикап будущего, представленный не так давно основателем Tesla Илоном Маском. Автомобиль попал в объективы видеорегистраторов и вскоре кадры с ним появились в Интернете.

Стоит отметить, что эта марка пока еще не поступила в продажу, поэтому появление Cybertruck в Москве и вызвало удивление у очевидцев и пользователей Сети.

Однако вскоре ситуация прояснилась: в разных пабликах «ВКонтакте» стала появляться информация, что «пикап будущего» на самом деле тюнигнованный ВАЗ, который переделали до неузнаваемости авторы Youtube-канала «Пушка гараж», специализирующегося на автомобильной тематике.