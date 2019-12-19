В Татарстане 31 декабря объявили выходным днем

Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал распоряжение, согласно которому 31 декабря в республике объявляется выходным днем.

Решение он принял после проведенного в Instagram опроса.

rusminnikhanov, Instagram «Участникам опроса сообщаю первым – сегодня подписал распоряжение – 28 декабря выходим на работу, 31-го отдыхаем», - написал Минниханов.

Он также призвал все организации присоединиться к этому.

Законопроект о том, чтобы сделать 31 декабря выходным днем, был внесен в Госдуму в конце ноября.

Ранее предновогодний день объявили выходным в Магаданской, Пензенской, Воронежской, Свердловской, Кировской, Курганской, Томской, Новосибирской, Орловской, Самарской, Псковской и Ленинградской областях, Ставрополье, Крыму и Карачаево-Черкесии.