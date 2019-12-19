Школьный автобус столкнулся с легковушкой под Ростовом
В результате аварии погиб водитель легкового автомобиля. Среди детей пострадавших нет.
© Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда
В Ростовской области произошло ДТП с участием школьного автобуса, который столкнулся с легковым автомобилем. Инцидент произошел в Усть-Донецком районе.
Как сообщили в ГУ МВД РФ по региону, жертвой аварии стал один человек.
«В результате погиб водитель легкового автомобиля. Среди детей погибших и пострадавших нет», - цитирует заявление РИА Новости.
Причины аварии в настоящее время устанавливаются.