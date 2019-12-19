Не менее 60 человек пострадало во время матча «Барселона» - «Реал»

Один из самых ожидаемых футбольных матчей в мире завершился побоищем. Во время игры между «Барселоной» и мадридским «Реалом» пострадало, по разным данным, от 46 до 60 человек. Беспорядки начались у стадиона «Камп Ноу».

В среду, 18 декабря, «Барселона» вничью сыграла с «Реалом». Матч завершился со счетом 0:0.

Во время игры к стадиону стянулось почти пять тысяч человек, которые начали поджигать мусорные баки. Многие из протестующих несли флаги в поддержку независимости Каталонии. Местная полиция была вынуждена применить к нарушителям спокойствия силу с помощью резиновых пуль. По данным Marca, пуля попала в ногу оператору одного из телеканалов, но рана оказалась незначительной - сотрудник СМИ смог продолжить работу.

В свою очередь, газета El Periódico сообщает о том, что 13 пострадавшим в ходе столкновений требуется госпитализация. Еще девять человек были арестованы местной полицией.