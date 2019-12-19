Кремль ограничил размер плакатов журналистов на пресс-конференции Путина

Перед пресс-конференцией Владимира Путина Кремль обратился к журналистам с просьбой не использовать большие плакаты с вопросами, потому что они мешают работе фотографов и операторов. Об этом сообщили в департаменте аккредитации и брифингов Управления пресс-службы и информации главы государства.

По данным РИА Новости, ограничения вводятся на плакаты, размер которых превышает формат А3 (297ммx420мм).

РБК сообщает о запрете на плакаты более формата А4 (210ммx297мм).

Пятнадцатая по счету большая пресс-конференция президента Владимира Путина начнется в четверг, 19 декабря, в 12:00 по московскому времени. В этом году на мероприятие аккредитовалось рекордное число журналистов — 1895 человек.