Автобус со школьниками перевернулся под Иваново

В Ивановской области перевернулся автобус, перевозивший школьников. Об этом сообщили в ГУ МВД РФ по региону.

Авария случилась в четверг, 19 декабря, в населенном пункте Селезенево на территории Комсомольского района.

По данным правоохранителей, в салоне находилось 10 школьников, никто из них не пострадал. Женщина, сопровождавшая детей, получила ушибы.

Также известно, что школьный автобус ехал из деревни Бутово в село Седельницы.

«По предварительным данным, водитель не справился с управлением, автобус развернуло на 180 градусов, и он лег на бок», - заявили правоохранители.

В результате школьников забрал второй автобус. По факту аварии в настоящее время проводится проверка.

Кадры с места опубликованы в социальной сети.