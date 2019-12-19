Закон о продлении особого статуса Донбасса вступил в силу на Украине
Документ будет действовать до 31 декабря 2020 года.
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Закон об особом статусе Донбасса, который в среду, 18 декабря, переподписал президент Украины Владимир Зеленский, вступил в силу.
Согласно документу, особый статус в отдельных районах Донецкой и Луганской областей продлен до конца 2020 года.
Впервые этот закон был принят Верховной Радой в сентябре 2014 года, его срок заканчивался 31 декабря 2019 года.
На саммите «нормандской четверки» в Париже президент Украины заявил, что намерен пролонгировать закон, но отметил, что он останется временным.