Закон о продлении особого статуса Донбасса вступил в силу на Украине

Закон об особом статусе Донбасса, который в среду, 18 декабря, переподписал президент Украины Владимир Зеленский, вступил в силу.

Согласно документу, особый статус в отдельных районах Донецкой и Луганской областей продлен до конца 2020 года.

Впервые этот закон был принят Верховной Радой в сентябре 2014 года, его срок заканчивался 31 декабря 2019 года.

На саммите «нормандской четверки» в Париже президент Украины заявил, что намерен пролонгировать закон, но отметил, что он останется временным.