В Раде оценили потери ВВП Украины в случае прекращения транзита газа

Экономика Украины может лишиться около 2% ВВП в случае прекращения транзита российского газа. Об этом заявил депутат Верховной рады Сергей Лавочкин.

Он добавил, что лишь за последние шесть лет Украина переправила 474 миллиарда кубометров газа, заработав на этом 14 миллиардов долларов. В случае непродления транзитного контракта произошел бы «абсолютный экономический нонсенс».

«Мы не можем позволить себе, как страна со слабой экономикой, лишиться такого источника доходов - приблизительно два с половиной миллиарда долларов в год», - заявил Лавочкин в эфире телеканала «Россия 1».

Вместе с тем парламентарий выразил надежду, что президенту Украины Владимиру Зеленскому хватит политической воли для решения вопроса по продлению контракта, добавляет сайт «Комсомольской правды».

Ранее председатель правления госкомпании «Нафтогаз» Андрей Коболев заявил, что если переговоры по транзиту российского газа через Украины потерпят неудачу, то они, вероятнее всего, продолжатся весной 2020 года.