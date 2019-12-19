Уходящий под воду ледник Вавилова сняли из космоса

Расположенный на острове Октябрьской Революции архипелага Северная Земля ледник Купол Вавилова стремительно уходит под воду.

Согласно наблюдениям, которые проводятся на протяжении многих лет, это явление не временное, а постоянное.

В качестве доказательства американские ученые опубликовали видео со спутника, на котором зафиксировано превращение движения льдов в огромный поток.

По подсчетам специалистов, чье исследование опубликовано в журнале Geophysical Research Letters, в море сбросилось почти все западное крыло ледника.

С 2013 года Купол Вавилова потерял почти 11% своей массы – 9,5 миллиардов тонн льда.

Ученые уверены, что с годами ледяной поток будет становиться все сильнее. В дальнейшем это грозит повышением уровня мирового океана.